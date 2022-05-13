После гибели ребенка в бассейне суд приостановил работу уральского «Баден-Бадена»

В Челябинской области приостановили работу комплекса «термальных» бассейнов за нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, сотрудники Еткульского районного отделения судебных приставов приостановили деятельность «термальных» бассейнов комплекса горячих источников «Баден-Баден».

Решение о временной остановке работы было принято по итогам прокурорской проверки, проведенной после гибели в феврале этого года 11-летней девочки, утонувшей в одном из бассейнов. Проверка выявила серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие непосредственную угрозу здоровью людей.

«Было установлено, что у юридического лица, оказывающего платные услуги населению по использованию «термальных» бассейнов, отсутствует документация по обследованию технического состояния системы вентиляции в помещениях, где расположены бассейны, и по производственному контролю за качеством воды в бассейнах на органолептические показатели (запах, цветность, мутность). Лабораторные испытания выявили несоответствие воды требованиям СанПиН в плавательном крытом и в открытых «термальных» бассейнах № 1 и № 2, в частности, по показателю «Хлороформ», – рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Кроме того, в женской и мужской раздевалках, а также в медицинском кабинете не было условий для проведения качественной влажной уборки. Края бортов уличного «термального» бассейна №1 оказались частично повреждены, что также не позволяло качественно проводить механическую очистку и дезинфекцию. А лотки вокруг бассейна в нарушение санитарных правил не были закрыты безопасными решетками.

В ходе судебного заседания представители термального комплекса свою вину полностью признали, заявив при этом, что все нарушения устранены либо предприняты исчерпывающие действия к их устранению, о чем представлены соответствующие документы. И просили назначить наказание в виде предупреждения.

Однако суд принял решение о приостановке деятельности «термальных» бассейнов на 15 суток.

Напомним, 23 февраля этого года в одном из бассейнов «Баден-Бадена» утонула 11-летняя девочка. По предварительной информации, ребенок мог зацепиться волосами за сливное отверстие, прыгнув в источник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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