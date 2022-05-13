В Челябинской области резко снизилось число вакансий

На Южном Урале растет безработица и снижается число вакансий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, на 11 мая нынешнего года в регионе зарегистрировано 17 тысяч 672 безработных.

Это на 472 человека больше, чем 1 апреля, и на 203 – чем 1 марта 2022 года.

Однако, чтобы картина выглядела более выигрышной, чиновники предпочитают сравнивать актуальные сведения с цифрами 2020 и 2021 годов. Так, на аналогичную дату 2021 года число безработных в Челябинской области достигало 36 тысяч 479 человек, в 2020-м – 37 тысяч 937. Стоит напомнить, что в мае 2020 года уже действовали «ковидные» меры социальной поддержки, в том числе повышенное пособие по безработице. В мае 2021 года шло восстановление рынка труда после «ковидного» кризиса, но теперь можно констатировать слом восстановительной тенденции.

Ситуация с предложением вакантных рабочих мест позитивом не блещет. На 11 мая количество вакансий составило 30 тысяч 717 единиц. Это немногим меньше, чем 1 мая (30 тысяч 761 единиц). И ощутимо меньше, чем год назад (35 тысяч 850 единиц). Таким образом, за год количество вакантных мест на рынке труда Южного Урала сократилось на 16,6%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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