В Харлушевском заказнике задержали возможных поджигателей

На границе Харлушевского заказника произошел пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, дым на территории Харлушевского государственного заказника сотрудники подведомственного минэко учреждения заметили вчера, 12 мая, в ходе планового обхода.

Оказалось, что горел мусор (вероятно, минеральная вата, автомобильные покрышки и другое) на границе леса. Поблизости от места происшествия они обнаружили трех мужчин и автомобиль, в котором нашли утеплитель и автомобильные покрышки.

Лесники и пожарные потушили возгорание, предотвратив распространение пожара на лесной массив. На место вызвали полицию. Задержанные южноуральцы отрицают, что именно они запалили мусор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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