Южноуральский бизнесмен заплатит полмиллиона рублей за рухнувшие на ребенка качели

В Миассе суд взыскал полмиллиона рублей в качестве компенсации за причиненный ребенку моральный вред.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд обратилось надзорное ведомство Миасса по итогам проверки по факту получения ребенком травмы во время пребывания в детском саду.

В ноябре 2019 года 6-летний воспитанник детского сада качался на качели, когда крепление сооружения оборвалось. Ребенок упал, а кусок качели рухнул ему на ногу. В результате мальчику получил закрытый перелом большеберцовой кости левой голени. Врачи оценили травму как тяжкий вред здоровью. Впоследствии ребенок проходил длительное лечение в медицинских учреждениях, перенес несколько хирургических операций.

В ходе проверки выяснилось, что установкой комплекса занимался индивидуальный предприниматель из Златоуста. Согласно заключению судебного эксперта, причиной обрыва стало слабое соединение подвеса сидения качелей и поперечного деревянного бруса.

В интересах несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с иском о возмещении причиненного морального вреда. Миасский суд исковые требования удовлетворил, взыскав с индивидуального предпринимателя полмиллиона рублей компенсации.

Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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