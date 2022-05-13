В центре Челябинска закроют движение автотранспорта

В воскресенье движение в центре Челябинска перекроют из-за крестного хода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 15 мая в столице Южного Урала пройдет традиционный общегородской крестный ход.

Шествие начнется в 11:30 от Свято-Симеоновского кафедрального собора (Кыштымская, 32) и пройдет по Свердловскому проспекту до храма Александра Невского на Алом поле.

На время крестного хода движение транспорта, в том числе общественного, будет приостановлено.

Жителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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