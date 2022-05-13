Руководитель УГИБДД по Челябинской области уходит в отставку

В Челябинской области продолжается зачистка руководства ГИБДД.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области Андрей Харцызов подал рапорт об отставке. Эту информацию подтвердили в региональном полицейском главке.
Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков подписал прошение об отставке 13 мая. В главке отметили, что претензий к Харцызову не было, это его личное решение.
В настоящее время главный гаишник региона находится в отпуске. На службу он уже не вернется.
Временным исполняющим начальника УГИБДД региона назначен Антон Соколов, бывший до этого заместителем руководителя управления.
Напомним, в апреле нынешнего пост начальника ГИБДД Челябинска покинул Алексей Горшков. Произошло это после возбуждения уголовных дел в отношении трех сотрудников полка ДПС ГИБДД.
Челябинск, Виктор Елисеев
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