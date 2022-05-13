Руководитель УГИБДД по Челябинской области уходит в отставку

В Челябинской области продолжается зачистка руководства ГИБДД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области Андрей Харцызов подал рапорт об отставке. Эту информацию подтвердили в региональном полицейском главке.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков подписал прошение об отставке 13 мая. В главке отметили, что претензий к Харцызову не было, это его личное решение.

В настоящее время главный гаишник региона находится в отпуске. На службу он уже не вернется.

Временным исполняющим начальника УГИБДД региона назначен Антон Соколов, бывший до этого заместителем руководителя управления.

Напомним, в апреле нынешнего пост начальника ГИБДД Челябинска покинул Алексей Горшков. Произошло это после возбуждения уголовных дел в отношении трех сотрудников полка ДПС ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»