На границе с Казахстаном остановили фуры с сахаром, который пытались выдать за соль

Челябинские таможенники задержали почти 130 тонн сахара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники мобильной группы ведомства пресекли вывоз с территории России в Республику Казахстан почти 130 тонн сахара.

Три фуры с прицепами таможенники остановили вблизи государственной границы в Троицком районе во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

По документам, грузовики перевозили через границу в Казахстан 70 тонн пищевой соли. Однако в действительности в фурах находилось 120 тонн сахара, вывоз которого из России в настоящее время запрещен.

Кроме того, таможенники установили, что указанные в представленных перевозчиком накладных юридические лица – отправители и получатель товара – были ликвидированы еще несколько лет назад.

Товар изъят. Возбуждено административное производство по статье 16.3 КоАП РФ – несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации. Контрабандистам грозит до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией товаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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