У челябинки в багажном отделении самолета погиб пес

В багажном отделении авиарейса «Челябинск – Москва», погибла собака.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полтора часа челябинка, прилетевшая в Москву на самолете ГК «Аэрофлот», не могла выяснить судьбу породистого пса, переноску с которым сотрудники авиакомпании поместили в багажное отделение (правила перевозчика запрещают провоз животных в салоне самолета).

Сначала женщине говорили, что ее питомцу якобы стало плохо. И только спустя длительное время сообщили: пес умер во время полета. При этом отдавать труп животного челябинке отказались, заявив о необходимости провести экспертизу.

Лишь после долгих препирательств переноску все же вынесли и отдали владелице. Вероятно, собака умерла от переохлаждения на высоте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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