На северо-востоке Челябинска засохли больше полусотни высаженных осенью деревьев

В челябинском микрорайоне засохли несколько десятков молодых деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на засохшие деревья обратили жители микрорайона Чурилово. Именно здесь, на улице Сергея Герасимова, осенью прошлого года высадили больше сотни деревьев.

Увы, как пишут горожане, из 102 саженцев прижились меньше половины – 57 деревьев погибли.

Кроме того, опасения жителей вызывают также 12 из 96 саженцев, высаженных в микрорайоне вдоль школы. «По мнению жителей Чурилово, причиной гибели деревьев стал нерегулярный полив и отсутствие контроля со стороны ответственных лиц», – сообщил один из челябинцев в интернет-сообществе «Наш Чурилово».

Южноуральцы просят городских чиновников и надзорные ведомства принять соответствующие меры к подрядчикам. Впрочем, все подрядчики берут на себя гарантийные обязательства, и, если гибель деревьев подтвердится, занимавшаяся благоустройством фирма должна будет заменить их на новые саженцы за свой счет в рамках исполнения контракта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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