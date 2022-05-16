В Челябинской области будут судить мать, оставившую детей без еды на несколько дней

В Сатке направили в суд уголовное дело о неисполнении матерью родительских обязанностей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы. Она обвиняется в ненадлежащем исполнении родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Женщина злоупотребляет спиртным. В период с 19 по 22 марта нынешнего года она ушла из квартиры, оставив своих 13-летнюю дочь и 7-летнего сына.

Когда в дело вмешались сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, выяснилось, что дети находились дома одни, в квартире стоял стойкий запах канализации, ванна была заполнена канализационными стоками из-за длительного засора, квартира содержалась в антисанитарных условиях, по стенам кухни ползали тараканы, продуктов питания не было.

Сейчас брат и сестра находятся на государственном обеспечении в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. За все время нахождения их там мать навестила детей лишь раз, с органами социальной защиты не связывалась и не сделала ничего, чтобы забрать дочь и сына из приюта. Отца их судьба также не интересует.

В настоящее время опеку над детьми оформляет их тетя.

Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокурором в суд направлено исковое заявление о лишении матери и отца родительских прав и взыскании алиментов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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