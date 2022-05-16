Педофила нашли в колонии Магнитогорска мертвым

В магнитогорской колонии обнаружили тело заключенного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело мертвого 60-летнего заключенного нашли в исправительной колонии №18 в Магнитогорске. Эту информацию подтвердили в ГУФСИН по Челябинской области.

Известно, что срок он получил за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

По информации ГУФСИН, по факту гибели заключенного начата проверка. Пока оснований полагать, что его смерть носила криминальный характер, нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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