В Магнитогорске неизвестный украл качели с детской площадки

В уральском городе с детской площадки стащили качели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 16 мая, около 4:00 во дворе многоквартирного дома №34 по улице Газеты «Правда». Акт вандализма попал в объектив камеры видеонаблюдения.

«Некий деятель скрутил детскую качель на площадке, – рассказали жители дома в интернет-сообществе «Черное & Белое. Магнитогорск». – Просьба вернуть по-хорошему... Это далеко не единственная камера в данном дворе».

На записи видно, как к детским качелям подходит неизвестный мужчина и срезает подвешенный на цени качели, после чего удаляется, прихватив с собой добычу.

По словам горожан, неизвестный мог украсть металлические детали для сдачи в пункт приема. Жители дома обратились к полиции, она уже начала расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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