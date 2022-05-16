Начотдела Челябинской таможни задержан силовиками

Контрразведка задержала в Челябинске начальника одного из отделов таможни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни задержан по подозрению в вымогательстве взяток. Об этом пишет телеграм-канал «112».

По версии следствия, высокопоставленный таможенник предлагал бизнесменам за вознаграждение помощь в импорте крупных коммерческих партий товаров из Казахстана в Россию.

Чиновника задержали сотрудники ФСБ России. Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета России. Сегодня, 16 мая, суд в Москве изберет меру пресечения задержанному южноуральцу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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