Челябинские антимонопольщики оштрафовали энергетиков за медлительность

Челябинское УФАС оштрафовало ОАО «МРСК Урала» на 2,4 миллиона рублей за нарушение сроков подключения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба вынесла 7 постановлений о наложении штрафов на энергетическую компанию.

«ОАО «МРСК Урала» нарушило Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, – пояснили в надзорном ведомстве. – Заявления о невыполнении процедуры подключения поступили в Челябинское УФАС России из нескольких муниципальных образований области – из Челябинска, Миасса, Каслей и нескольких поселков».

Установлено, что в установленный законом срок энергетики не подключили семь объектов, в том числе жилые дома, нежилые помещения, радиотелевизионную станцию и антенную опору.

Согласно правилам техприсоединения срок подключения подобных объектов должен был составить от 6 месяцев до 1 года (в зависимости от категории потребителя). Однако компания не смогла уложиться в это время, выполнив подключение уже во время рассмотрения Челябинским УФАС России дел об административных правонарушениях.

В настоящее время все объекты подключены к электрическим сетям.

Однако энергетикам предстоит оплатить штрафы на общую сумму 2,4 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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