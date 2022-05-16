Глава представительства Челябинской области в Москве покинул пост

Постоянный представитель правительства Южного Урала в федеральном центре ушел в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об освобождении от должности руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Ивана Калашникова.

Документ, датированный пятницей, 13 мая, был опубликован сегодня, 16 мая. Как следует из постановления, Калашников был уволен по собственному желанию.

Исполнять обязанности главы представительства региона в Москве будет Олег Щегрикович. Он уже был и.о. постоянного представителя в 2014 и 2019 годах. 14 мая 2019 года представительство возглавил Иван Калашников, Олег Щегрикович был назначен его первым заместителем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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