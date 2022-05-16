Инфляция в Челябинской области в апреле превысила 10 процентов

За месяц инфляция в Челябинской области выросла на 1,8%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле текущего года цены в Челябинской области выросли на 1,8% к предыдущему месяцу и на 10,1% с начала года. Об этом сообщает телеграм-канал экономического блока правительства региона.

Цены на продовольственные товары увеличились на 3,1% к марту и на 12,1% с начала года.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,7% к предыдущему месяцу и на 10,2% с начала года.

Цены на услуги увеличились на 1,5% к марту и на 7,1% с начала года, что находится на уровне РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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