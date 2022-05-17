Сезон засухи открыт: Копейск проведет без воды больше суток

В пригороде Челябинска на 27 часов отключат воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», масштабное отключение водоснабжения связано с проведением МУП ПОВВ Челябинска плановых ремонтных работ на Сосновских очистных сооружениях.

С 03:00 18 мая до 06:00 19 мая будет отключено водоснабжение почти всего Копейска. Исключение составят поселки Октябрьский, Железнодорожный, Козырево и Калачево.

Жителей города призывают сделать необходимый запас воды, так как водоснабжение будет отключено на протяжении 27 часов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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