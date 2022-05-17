Безнадега. Южноуральцы готовы работать за зарплату, в полтора раза меньшую средней по России

Жители Челябинской области согласны получать за работу почти в полтора раза меньше, чем в среднем по России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зарплатные ожидания жителей Южного Урала на 16 тысяч рублей ниже, чем в среднем по стране. К такому выводу пришли специалисты служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, изучив более 4 миллионов активных резюме.

Наиболее требовательными оказались жители Чукотского АО – здесь, согласно данным за апрель 2022 года, соискатели в среднем рассчитывают на 102 тысячи 500 рублей, что на 47 468 рублей больше, чем зарплатные ожидания россиян в целом (средняя цифра по стране – 55 тысяч 32 рубля). На втором месте расположились соискатели из Москвы, чьи ожидания по зарплате составили 78 тысяч 186 рублей, это на 23 тысячи 154 рубля больше общероссийских показателей. Третье место заняла Сахалинская область: 72 тысячи 460 рублей, что на 17 тысячи 428 рублей больше, чем по России. Также в топ-5 регионов по уровню зарплатных притязаний соискателей вошли Магаданская область (71 тысяча 906 рублей) и Ямало-Ненецкий АО (71 тысяча 240 рублей).

Следует отметить, что лишь в 13 регионах ожидания соискателей выше, чем в среднем по стране. Год назад, в апреле 2021-го, таких регионов было на один больше – из числа лидеров выбыла Мурманская область.

Сильнее всего от общероссийских показателей отстают Республика Марий Эл (здесь средняя ожидаемая зарплата составляет 35 тысяч 425 рублей, что на 19 тысяч 607 рублей ниже, чем по России), Курганская область (35 тысяч 283 рублей, на 19 тысяч 749 рублей ниже) и Тамбовская область (35 тысяч 222 рубля, на 19 тысяч 810 рублей ниже). Эти же регионы оказались в конце рейтинга зарплатных ожиданий соискателей.

Южный Урал недалеко ушел от аутсайдеров. По итогам апреля 2022 года средние зарплатные ожидания соискателей из Челябинской области достигли 39 тысяч 23 рублей. Это на 16 тысяч 9 рублей меньше, чем по России в целом. Регион занял 60 место, спустившись с 57 места в апреле прошлого года. При этом тогда средняя ожидаемая зарплата в Челябинской области составляла 37 тысяч 78 рублей, то есть, на 1 тысяч 945 рублей меньше нынешних показателей. Впрочем, разница с общероссийскими ожиданиями по зарплате год назад была меньше, чем сегодня – 14 тысяч 669 рублей (ожидания по России держались на уровне 51 тысяча 747 рублей).

«На самую большую заработную плату в Челябинской области сегодня ожидаемо претендуют соискатели из профессиональной сферы «Высший менеджмент» – это 52 тысячи 84 рубля. Также в лидерах соискатели из сфер «Инсталляция и сервис» (49 тысяч 795 рублей) и «Строительство, недвижимость» (49 тысяч 218 рублей). Самые скромные пожелания по заработной плате наблюдаются у домашнего персонала (31 тысяч 83 рубля)», – добавляет руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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