В уральском селе нашли труп недоношенного младенца

Полиция выясняет обстоятельства гибели недоношенного ребенка в селе в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», труп ребенка обнаружили вечером 16 мая в одном из частных домов Аргаяшского района.

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, возраст плода – 5-6 месяцев.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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