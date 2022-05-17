«Белые медведи» остались без главного тренера из-за допингового скандала

Челябинская «молодежка» осталась без руководства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спортивный арбитражный суд России оставил в силе вынесенное в начале февраля решение РУСАДА о дисквалификации главного тренера команды «Белые медведи» (молодежный состав ХК «Трактор») Константина Панова на четыре года, начиная с 21 мая 2020. Об этом сообщил спортивный обозреватель Игорь Жуков.

Поводом для дисквалификации послужила перепроверка одной из допинг-проб, взятых у него в период, когда он был еще действующим хоккеистом. В пробе обнаружили метаболиты запрещенного вещества дегидрохлорметилтестостерона.

Игровую карьеру Константин Панов закончил в 2019 году. Тогда же вошел в тренерский штаб «Белых медведей». В мае 2021 года был назначен главным тренером молодежной команды. Теперь ему придется покинуть тренерский пост.

Челябинск, Виктор Елисеев

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