На Южный Урал завезли 18 тонн томатов, зараженных опасным вредителем

В Челябинской области пресекли реализацию зараженных узбекских томатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, 17 мая на территорию Южного Урала из Узбекистана ввезли более 18 тонн свежих томатов, в которых специалисты ведомства обнаружили карантинного вредителя, не свойственного региону, – южноамериканскую томатную моль.

Это опасный вредитель овощных пасленовых культур закрытого и открытого грунта. В результате деятельности гусениц листья томатов становятся похожими на полупрозрачную марлевую ткань. Растение может быть полностью уничтожено вредителем, что приведет к полной потере урожая.

«Растения могут быть повреждены в любой фазе роста, начиная от рассады и до конца вегетации. Для насекомого главное – наличие зеленой листовой массы. Причем, вредитель может пережить зимний период в любой стадии своего развития – яйца, куколки, имаго», – рассказали представители надзорного органа.

Согласно заключению фитосанитарной экспертизы Челябинской испытательной лаборатории, подведомственной Службе ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», вредитель в завезенных в регион томатах был вполне жизнеспособен.

Собственнику продукции выдано предписание. Партию томатов разрешат пустить в продажу после проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания и проведения дополнительных исследований.

Челябинск, Виктор Елисеев

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