Челябинка вынесла с железнодорожной станции полтора центнера железа

Транспортные полицейские Челябинска задержали 32-летнюю похитительницу металлолома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнюю жительницу поселка Рощино, ранее неоднократно судимую за имущественные преступления.

Транспортные полицейские установили, что ночью 7 мая текущего года женщина пробралась на территорию станции Шершни и похитила 24 железнодорожных подкладки весом более 160 килограммов. Металлолом челябинка складывала в мешки и частями выносила с территории станции. Затем похищенные детали она вывезла на тележке и сдала в ближайший пункт приема металла.

Похищенное изъято оперативниками в полном объеме. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил около трех тысяч рублей.

Дознаватели Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в отношении задержанной уголовное дело. Она отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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