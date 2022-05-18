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Среда, 18 мая 2022, 11:57 мск

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Южноуральские чиновники выплатят компенсацию школьнице, укушенной бездомным псом

Администрацию Коркинского района обязали выплатить компенсацию ребенку, которого покусала бездомная собака.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с иском о выплате компенсации 11-летняя ученица одной из школ Коркино надзорное ведомство обратилось в суд по результатам проведенной проверки.

22 февраля на возвращавшуюся с занятий девочку напала бездомная собака из стаи и укусила за ногу.

По факту ЧП провели прокурорскую проверку, в ходе которой установили, что школьница получила телесные повреждения и испытала эмоциональный и психологический стресс.

В итоге прокуратура обратилась в Коркинский городской суд с иском о взыскании причиненного ребенку морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, с администрации Коркинского района в пользу родителей девочки взыскана компенсация морального вреда в 35 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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