В Челябинске будут судить наркомана, жестоко убившего родную бабушку ради пары тысяч

Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство родной бабушки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в разбое и убийстве из корыстных побуждений.

По версии следствия в августе 2021 года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, горожанин напал на родную бабушку, с которой он жил в квартире. Он нанес ей множество ударов металлическим ключом и ножом, после чего стал душить резиновой трубкой медицинского тонометра. Когда трубка порвалась, он продолжил ее душить первым попавшимся под руку подходящим предметом.

«Смерть 71-летней пенсионерки наступила на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени в результате тупой травмы шеи», – рассказали в прокуратуре.

После убийства челябинец похитил из квартиры 2 тысячи 500 рублей и телевизор стоимостью 3 тысячи 107 рублей.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. Суда горожанин будет ждать в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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