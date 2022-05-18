В Челябинске 11-летний школьник упал в котлован на стройке

11-летний челябинец попал в больницу с многочисленными травмами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска организовало проверку по факту получения травм 11-летним мальчиком на территории заброшенной стройки, расположенной по улице Каслинской, 26.

По предварительным данным, школьник упал в котлован. С ушибами и переломами его госпитализировали в больницу.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят работу должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Есть у них вопросы и к собственнику здания.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход проверки, проводимой по данному факту территориальным отделом полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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