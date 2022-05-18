Челябинскую телебашню «оккупируют» герои Пушкина

На Челябинской телебашне летом появится новая подсветка с героями произведений Пушкина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, одним из самых уютных мест для городских прогулок челябинцев является сад имени Александра Сергеевича Пушкина.

Территория в 20 гектаров, на которой растет множество деревьев, в том числе, и редких на Урале пород, являются излюбленным местом горожан уже более 100 лет. Живописные аллеи, лавочки, скульптуры, фонтан, аттракционы, летние кафе и удобное расположение в центре ежедневно привлекают большое количество челябинцев и гостей города.

На приближающееся лето в Городском саду имени Пушкина запланировано проведение больших мероприятий. Здесь пройдут фестиваль Песочных скульптур, фестиваль «Весна студенческая», концертная программа, посвященная Дню России, а также традиционные мероприятия: еженедельные танцевальные вечера для посетителей Городского сада имени Пушкина, концерт к Дню рождения парка, фестиваль волонтеров «Открытые сердца», детский праздник «Арбузное счастье».

Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр решил порадовать гостей Горсада новой тематической подсветкой телебашни с героями произведений Пушкина.

«Челябинская телебашня располагается в непосредственной близости к Городскому саду имени Пушкина, как и сад, является одной из городских достопримечательностей, – прокомментировал директор филиала Алексей Ивонин. – Сотрудники радиотелевизионного передающего центра так и говорят: «Телебашня в парке Пушкина». Мы сами любим гулять там в обеденное время и после работы. В саду имеется даже аллея телевидения и аллея связистов. В этом году мы решили присоединиться к мероприятиям, которые проходят в парке, и порадовать посетителей «сказочной» архитектурно-художественной подсветкой с самого начала летнего сезона, тем более в начале июня отмечается день рождения великого поэта».

Кстати, в прошлом году радиотелевизионный передающий центр уже включал такую подсветку в День Пушкина – 6 июня.

Подсветка телебашни будет включаться на телебашне с 22:00 часов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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