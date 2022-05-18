На северо-западе Челябинска в воскресенье на полдня закроют движение

В Челябинске из-за спортивных соревнований на восемь часов перекроют движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 22 мая, в воскресенье, челябинцы смогут стать участниками главного спортивного забега России – VI Всероссийского полумарафона «Забег.РФ».

В столице Южного Урала спортсмены и любители пробегут дистанцию по улицам Салавата Юлаева, Академика Макеева, Университетской набережной и улице Северо-Крымская. На время проведения состязаний, с 8:00 до 16:00, движение транспорта по маршруту забега будет закрыто.

Движение транспорта ограничат на следующих участках:

пересечение проспекта Победы и улицы Салавата Юлаева;

улица Салавата Юлаева и пересечения с улицами 250 лет Челябинску, Братьев Кашириных, Академика Макеева;

улица Университетская Набережная от пересечения с улицей Академика Макеева до пересечения с улицей Северо-Крымская.

Кроме того, будет закрыт выезд на улицу Университетская Набережная с улиц Чичерина, Наркома Малышева, Молодогвардейцев и Чайковского.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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