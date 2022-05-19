Аудиторы Южного Урала выяснили, сколько стоит визит к детскому стоматологу

В правительстве Челябинской области рассказали, сколько придется выложить за визит к детскому стоматологу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, специалисты ведомства провели анализ стоимости услуг на детскую стоматологию в клиниках Челябинска.

На 13 мая сего года средняя стоимость самых востребованных стоматологических услуг составляет:

лечение кариеса – от 1,2 до 5,2 тысячи рублей;

лечение пульпита – от 2,5 до 9,2 тысячи рублей;

удаление зуба – от 650 рублей до 2,7 тысячи рублей.

Среди почти сотни стоматологических организаций, работающих по профилю детской стоматологии, половина клиник предоставляет дополнительные услуги седации (альтернатива общему наркозу для избавления от беспокойства и дискомфорта). При этом в некоторых учреждениях наркоз можно получить бесплатно, участвуя в акциях.

Также среди акций популярно предоставление скидок на услуги профгигиены полости рта.

При этом некоторые учреждения берут плату за консультации специалистов (терапевт, анестезиолог, хирург), а также за оказание помощи при острой боли, тогда как в большинстве клиник данные процедуры бесплатны.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»