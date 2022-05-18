Челябинский провайдер заплатит 50 тысяч рублей за навязчивые звонки

Антимонопольщики оштрафовали «Интерсвязь» за нарушение рекламного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, на действия интернет-провайдера пожаловался житель Южного Урала.

По его словам, ему на мобильный телефон неоднократно поступали звонки представителей «Интерсвязи» с предложением о подключении услуг. Причем согласия на получение рекламных звонков он не давал.

В самой компании заявили антимонопольщикам, что южноуралец подавал заявку на получение услуг на сайте провайдера. А в ходе исследования представители надзорного органа установили, что при формировании заявки на сайте провайдера потенциальные потребители не могут отказаться от распространения рекламы в свой адрес. «По факту, добровольное согласие на получение рекламы было заменено на обязанность», – констатировали в Челябинском УФАС.

Ведомство в своем решении указало, что форма согласия на получение рекламы должна быть не автоматической, а прямой и недвусмысленно выражающей согласие абонента на получение рекламы. Абоненту должна быть предоставлена возможность изначально отказаться от получения рекламных рассылок, подчеркнули в надзорном органе.

Что касается пожаловавшегося на действия компании южноуральца, он категорически отрицал, что оставлял такую заявку. Более того, несколько раз обращался к сотруднику интернет-провайдера с требованием прекратить рекламные звонки. Но безрезультатно. Между тем, распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

В итоге компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей и выдали предписание о прекращении нарушения закона о рекламе, которое фирма исполнила.

Челябинск, Виктор Елисеев

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