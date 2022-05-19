В День металлурга магнитогорцы смогут оценить парк «Притяжение»

Первый этап строительства парка «Притяжение» в Магнитогорске закончат нынешним летом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе кПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», первую очередь крупнейшего инвестиционного проекта – парка «Притяжение» – планируют сдать в эксплуатацию летом нынешнего года. Об этом заявил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников в ходе очередного визита на стройплощадку уникального в масштабах страны объекта.

Работы на гигантской стройплощадке не прекращаются ни на день. Уникальный социо-культурный кластер все больше приобретает зримые очертания. Закончено строительство чаши светомузыкального фонтана, на очереди – монтаж необходимого оборудования. Также полным ходом идут работы на пусковых капитальных объектах первой очереди. На строительстве информационного центра и фудмолла полностью завершены монолитные и каркасные работы, строители приступили к монтажу витражей и чистовой отделке фасадов. Планируется, что первая очередь будет сдана к Дню металлурга.

«Первый этап – 27 гектаров парка «Притяжение» – будет запущен к Дню металлурга. В настоящее время приступили к посадке деревьев, – рассказал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. – Триста деревьев, высотой от трех до четырех метров, уже посажены. Подготовлено порядка 16-ти тысяч кустарников, 280 тысяч цветов.

Должны успеть подготовить роллер-парк, детскую открытую площадку с разнообразными аттракционами. На бульваре, где будут фонтаны, полным ходом идет мощение в чистовой стадии. По светомузыкальному фонтану строительные стадии закончены. Монтаж оборудования выполнен, порядка 90 процентов. Сейчас приступают к монтажу верхнего состава оборудования. И в июне будут делать пробные испытания».

Из 27-ми гектаров территории первой очереди 23 займет парковая зона. Газоны займут площадь 125 тысяч квадратных метров. Первыми в «Притяжении» появились березы: уже высажено около трехсот деревьев, все они – уже сформированные, взрослые, высотой 4-5 метров. особое внимание – пешеходным, беговым и велодорожкам. Только пешеходных в планы заложено около четырех километров.

Согласно проекту на территории парка в скором времени также появятся музейно-образовательные комплексы, объекты спортивно-событийного кластера, многопрофильного медицинского центра. Площадь комплекса всех планируемых зданий составит около 100 тысяч квадратных метров. Оставшаяся от четырехсот гектаров часть территории станет мультифункциональным парковым пространством. Окончательный облик парк обретет в 2025 году и, конечно, станет местом притяжения для горожан и гостей города.

Параллельно с текущими задачами, отметил Виктор Рашников, идет подготовка к реализации следующего этапа, включающего создание видового холма высотой около сорока метров. Холм будет не только смотровой площадкой, но и подготовлен для всесезонного активного отдыха. так же ведется подготовка к возведению уникального сооружения – озера. Его площадь составит около 12-ти гектаров. Виктор Рашников в очередной раз подчеркнул: никакие колебания экономической конъюнктуры на качество и сроки строительства не повлияют. Равно как и на объем социальных инвестиций ММК в целом. Добровольно принятые социальные обязательства перед жителями города являются частью курса развития комбината и будут выполнены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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