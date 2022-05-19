В Челябинской области экс-чиновник получил срок за взятку зерном

В Чесме бывший сотрудник управления сельского хозяйства осужден за получение взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Чесменский районный суд признал местного жителя виновным в получении взятки.

В суде установлено, что в 2018 году, занимая должность ведущего специалиста по охране и использованию земель районного управления сельского хозяйства, южноуралец в ходе муниципального контроля выяснил, что бизнесмен без заключения договора аренды использовал несколько земельных участков. Однако руководству об этом сообщал не стал, получив от фермера 8 тонн ячменя стоимостью не менее 64 тысяч рублей в качестве взятки.

С учетом признания вины суд приговорил экс-чиновника к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением государственного и муниципального контроля, сроком на 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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