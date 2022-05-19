В Челябинске огласили приговор бизнесмену, толкнувшему по дешевке 160 тонн металлопродукции

Коммерсанта из Челябинска признали виновным в мошенничестве на 10 миллионов рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал 39-летнего бизнесмена виновным в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
С января по ноябрь 2016 года челябинец занимался производством металлических конструкций и оптовой торговлей металлами. В это время он приобрел у поставщика в Уфе более 160 тонн металлопродукциии и продал ее по заниженным ценам частным лицам и различным организациям, в том числе таким, где сам являлся учредителем и коммерческим директором.
Получив деньги за реализованную металлопродукцию, оплату товара по договору он произвел не в полном объеме и долго скрывался от представителей поставщика. Ущерб от действий афериста превысил 10,6 миллиона рублей.
Суд с учетом смягчающих вину обстоятельств приговорил бизнесмена к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.
Также судом удовлетворен иск потерпевшего о взыскании причиненного ущерба. Кроме того, сохранен арест, наложенный на автомобиль «Мерседес» и прицеп к легковому автомобилю, до исполнения приговора суда в части гражданского иска.
Приговор в законную силу не вступил.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube