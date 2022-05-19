На обновление общественного транспорта в Челябинской области потратили 5,5 миллиардов рублей

За три года на обновление парка предприятий общественного транспорта на Южном Урале ушло 5,5 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в 2022 году продолжится процесс обновления подвижного состава предприятий общественного транспорта.

По словам начальника управления транспорта регионального ведомства Николая Гаряева, с 2019 года на обновление подвижного состава потрачено 5,5 миллиарда рублей.

Было закуплено 282 новых автобуса, 6 троллейбусов, обновлено 98 трамвайных вагона.

В этом году область получит еще 200 транспортных единиц: 53 автобуса, 25 троллейбусов и 80 трамваев. Они будут направлены в Челябинск, Копейск, Магнитогорск, Миасс и Златоуст.

Челябинск, Виктор Елисеев

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