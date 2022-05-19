В уральском селе нашли тело восьмилетнего школьника

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели 8-летнего мальчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вечером 18 мая в частном доме в селе Бреды, административном центре одноименного района.

В этот день мать учащегося второго класса отмечала день рождения. Ребенка ненадолго оставили без присмотра. Через какое-то время его нашли мертвым в одной из комнат.

Следственный отдел СКР начал проверку по факту гибели ребенка. В школе, где он учился, также проводится проверка.

Подробности в силовых структурах не разглашают, ссылаясь на то, что речь идет о несовершеннолетнем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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