В центре Челябинска на полтора месяца закроют движение на оживленном участке

В Челябинске ограничат движение транспорта по улице Доватора.

Как сообщили РИА «Новый День» в АО «УСТЭК-Челябинск», ограничение движения связано с проведением плановых ремонтных работ на тепломагистрали, расположенной под автомобильной дорогой. На место изношенных конструкций будут уложены новые, диаметром 700 миллиметров и протяженностью 310 метров.

Работы по улице Доватора пройдут недалеко от ДК «Колющенко», продлятся порядка 1,5 месяцев: начнутся 20 мая в районе улицы Шаумяна, а завершатся 5 июля на перекрестке с улицей Колсанова. «Чтобы минимизировать неудобства, связанные с ограничением движения автомобилей и общественного транспорта, работа по замене тепловых сетей будет выполняться поэтапно: заменят участок сетей, восстановят благоустройство, откроют дорожное движение, приступят к следующему участку», – рассказали представители компании.

Во избежание длительного изменения дорожных маршрутов ограничение движения автотранспорта поделено на два этапа:

с 8 часов 20 мая до 22 часов 29 мая – временное ограничение движения по улице Доватора от дома №11 до дома №17 с прекращением движения транспорта по улице Шаумяна в районе дома №17 по улице Доватора;

с 22 часов 29 мая до 22 часов 8 июля – временное ограничение движения по улице Доватора от дома №11 до дома №17 с прекращением движения транспорта по улице Колсанова в районе дома №11 по улице Доватора.

Движение транспорта будет происходить по схеме, согласованной с автоинспекцией по г. Челябинску. АО «УСТЭК-Челябинск» просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтных работ, заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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