20 мая между Челябинском и Миассом будет курсировать «Вагон здоровья»

В честь Дня здоровья к электричке «Челябинск – Миасс» прикрепят спецвагон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловской пригородной компании, 20 мая СПК совместно с региональной дирекцией медицинского обеспечения на Южно-Уральской железной дороге проведут ежегодную акцию «День здоровья».

В пригородных поездах на направлении Челябинск – Миасс будет организован «Вагон здоровья». На протяжении пути следования в вагоне будут вести прием медицинские специалисты, которые проконсультируют пассажиров на тему здорового питания и здорового образа жизни. Пассажиры также смогут измерить свой рост и вес, артериальное давление, получить консультацию и рекомендации по профилактике заболеваний, методах лечения. Кроме этого, по показаниям специалистов пациенты смогут сдать кровь на определение глюкозы в крови.

Поезд со специально оборудованным вагоном отправится от станции Челябинск в 07:20 (здесь и далее время местное) пригородным поездом № 6005 и прибудет на станцию Миасс в 09:27. В обратном направлении со станции Миасс вагон отправится в 10:52 в составе пригородного поезда № 6016, прибытие на станцию Челябинск в 13:07.

Впервые акция «День здоровья» была проведена в 2015 году. За годы проведения акции (в 2020 и 2021 году акция не проводилась в связи с эпидемиологическими ограничениями) в ней приняло участие больше 600 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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