На дорогу нельзя на тротуар: в России до сих пор не решили, что делать с электросамокатами

Более половины челябинцев считают, что электросамокаты опасны для окружающих, поскольку «на них носятся с большой скоростью и по дорогам, и по тротуарам», и вступают за ограничения для этих средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Часть из них уверены, что приобретение и эксплуатацию электорсамокатов надо полностью запретить, а ранее приобретенные – изъять и утилизировать. Таковы результаты опроса населения, проведенного порталом SuperJob.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21% респондентов высказываются против введения ограничений, тем более, что самокаты являются экологически чистым транспортом. Они уверены, что проблема не столько в самокатах сколько в отсутствии комфортную среды для средств индивидуальной мобильности: нужны отдельные дорожки, желательно с ограждениями, а их нет.

С такой точкой зрения отчасти согласны и в МВД РФ: «Улично-дорожная сеть населенных пунктов в большинстве случаев не готова к появлению новой категории участников дорожного движения, – говорится в обзоре «Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 2021 год», опубликованном ведомством совместно с Научным центром БДД.

Согласно официальной статистике, в 2021 году число ДТП с участием СИМ выросло на 67,5%, в результате погибли 20 человек (рост 185,7%), в том числе 1 несовершеннолетний в возрасте до 16 лет. Ранения получили 704 человека (рост 67,2%), включая 133 ребенка в возрасте до 16 лет.

«В связи с тем, что дороги населенных пунктов остаются неприспособленными для пользователей СИМ, отсутствует техническое регулирование производства, ввоза и обращения таких технических средств, не определен их правовой статус в качестве категории участников дорожного движения, движение СИМ остается неупорядоченным, – резюмируют в МВД. – При этом необходимо учитывать, что отнесение отдельных категорий СИМ по техническим характеристикам к мопедам обусловит их движение по проезжей части, что породит дополнительные риски в сфере безопасности дорожного движения, в то же время передвижение СИМ по участкам улично-дорожной сети, предназначенным для пешеходов (тротуары и т.д.), без ограничения максимальной скорости будет представлять угрозу для пешеходов».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»