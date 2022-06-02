Большинство россиян не пользуются электросамокатами и поддерживают ограничения для них

Подавляющее большинство россиян не пользуются электросамокатами. По мнению большей части граждан, эти транспортные средства повышают аварийность и для них необходимо вводить ограничения. Таковы результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С той или иной периодичностью электросамокатами пользуются 9% наших сограждан, не пользуются – 91%. Чаще других современный гаджет предпочитают использовать молодые люди и жители крупных городов.

«Несмотря на относительную популярность этого способа передвижения среди отдельных социально-демографических групп, поездки на самокате россияне совершают лишь в редких случаях, поэтому составить конкуренцию городскому транспорту и личному автомобилю он пока не может», – делают вывод социологи.

8 из 10 граждан считают, что с ростом популярности электросамокатов растет и число аварий. Каждый второй полагает, что скорость передвижения на самокатах следует ограничить. Предложение Минтранса запретить водителям электросамокатов разгоняться быстрее 25 км/ч поддержали 82% россиян.

Кроме того, 41% респондентов выступают за введение ограничения возраста вождения. Треть опрошенных предлагают ввести запрет езды на тротуарах и пешеходных зонах (33%), четверть – обязать виновника ДТП выплачивать компенсацию в случае причинения ущерба (24%).

Согласно официальной статистике, в 2021 году число ДТП с участием СИМ выросло на 67,5%, в результате погибли 20 человек (рост 185,7%), в том числе 1 несовершеннолетний в возрасте до 16 лет. Ранения получили 704 человека (рост 67,2%), включая 133 ребенка в возрасте до 16 лет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»