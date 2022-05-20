Челябинский депутат зарабатывает в 400 раз больше «среднего» южноуральца

Большинство депутатов Челябинской городской думы увеличили доходы в 2021 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь у 8 из 49 депутатов городского парламента доходы в 2021 году оказались ниже прошлогодних. Это следует из деклараций, опубликованных на официальном сайте городского парламента.

При этом у шести парламентариев годовой доход оказался ниже средней номинальной заработной платы южноуральца, начисленной за год. По данным Челябинскстата, эта сумма равна 521,7 тысячи рублей.

Самым бедным среди депутатов стал, как и год назад, Эмиль Абубакиров, заработавший 179 тысяч рублей (против 118, 5 тысяч рублей в 2020-м). Он работает директором ООО «УВТ»

На втором месте представляющий Металлургический район Владимир Корнев (занимает должность председателя правления челябинского подразделения «Всероссийского общества инвалидов». ОН задекларировал 251,3 тысячи рублей (в 2020-м – 230,6 тысячи рублей).

Третье место занимает Виталий Родионов из Ленинского района (исполнительный директор ООО «ПрофиТ») заработал в прошлом году 302,7 тысячи рублей (в 2020-м – 129,5 тысячи рублей).

Далее следует Виталий Паутов (Советский район, руководит региональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией»). Доходы парламентария существенно просели, и по итогам 2021 года он отчитался о заработке в 419,7 тысячи рублей против 9,9 миллиона рублей в предыдущий период.

Замыкает пятерку аутсайдеров еще один представитель Советского района Оксана Боярская (начальник юридического отдела ООО «МеталлСтройСервис»): ее доход в 2021 году составил 440,8 тысячи рублей (в 2020-м – 380,4 тысячи рублей).

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Самый большой доход задекларировал Илья Мительман (Курчатовский район): директор по стратегии и развитию ООО «Кондитерская фабрика «ФАНТЭЛЬ» заработал в 2021 году 222,3 миллиона рублей. Это ощутимо меньше, чем в 2020-м (328 миллионов рублей), но позволило ему остаться самым богатым членом городской думы. И уровень его дохода более чем в 400 раз превысил годовую зарплату «среднего» жителя Челябинской области.

На втором месте остался Виталий Рыльских (Советский район), уступивший лидерство Мительману год назад. Доход президент торгово-промышленной группы фирм «ВИПР» и генерального директора одноименного ООО в 2021 году составил 210 миллионов рублей, против 172,3 миллиона год назад.

Третью строчку занял Кирилл Матвеев (Центральный район). Судя по информации, размещенной на сайте гордумы, занимается он исключительно общественной деятельностью – член Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Челябинской области, а также Челябинского регионального Политического Совета Партии «Единая Россия». А его доход за 2021 год составил 159,8 миллиона рублей, что в 4,5 раза больше, чем в 2020-м, когда парламентарий заработал лишь 35,4 миллиона рублей.

Серьезно увеличил свое состояние и занявший четвертое место Иван Горнов (Ленинский район). Он руководит ООО УК «КЕММА» и заработал 135,5 миллиона рублей против 28,5 миллиона в 2020 году.

Наконец, пятое место среди самых выскооплачиваемых парламентариев занял Иван Клушин (Курчатовский район) – финансовый директор ООО Специализированный застройщик СК «Легион» задекларировал более 100 миллионов рублей. Кстати, год назад он занимал третью строчку, хотя и заработал лишь 90,5 миллиона.

Спикер Челябинской городской Думы Андрей Шмидт задекларировал 5,4 млн рублей (в 2020 году было 5,5 млн).

Челябинск, Виктор Елисеев

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