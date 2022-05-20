В Челябинской области снизилось число выданных ипотечных кредитов

За год количество ипотечных кредитов, выданных южноуральцам, сократилось.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения «Челябинск» Уральского главного управления Банка России, в первом квартале 2022 года жители Челябинской области оформили 11,3 тысячи ипотечных кредитов (ИЖК) на сумму 24,8 миллиарда рублей.

За год количество выданных ссуд сократилось на 6%, при этом объем вырос на 14%. Ипотечный портфель банков увеличился на четверть и составил более 230 миллиардов рублей на начало апреля.

При этом более чем на 20% выросла средняя сумма предоставленных ипотечных кредитов. Теперь южноуральцы в среднем занимают в банках на покупку жилья 2 миллиона 200 тысяч рублей. Также увеличился средний срок ИЖК – с 18 до 20 лет.

Интересно, что по итогам 2021 года в ЦБ отмечали рост как количества займов, так и портфеля банков. По данным Банка России, за год южноуральцы оформили на 12% больше ипотечных кредитов, чем в 2020 году. Объем кредитования за год вырос на 30%.

Однако в том же 2021 году Челябинская область оказалась среди антилидеров по числу злостных неплательщиков по кредитам. По данным Федеральной службы судебных приставов, 323,6 тысячи южноуральцев отказались исполнять свои кредитные обязательства. Больше таковых было только в Краснодарском крае (582 тысячи), Башкирии (452 тысячи), Красноярском крае (390 тысячи) и Свердловской (343 тысячи) области.

Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе отделения «Челябинск» Уральского ГУ Банка России, доля просроченной задолженности по ипотеке в первом квартале 2022 года составила менее одного процента от общей задолженности – 0,53%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,34 процентных пункта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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