В Чебаркуле начали доследственную проверку после нападения собаки на подростка

В Челябинской области проводится проверка по факту получения травм ребенком после нападения собаки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в Чебаркуле бродячая собака напала на 14-летнюю девочку. После случившегося ребенок с укусами обеих ног собаки обратился в больницу.

О произошедшем накануне в социальных сетях рассказала мать подростка. «Мою дочь покусали за ноги три бродячие собаки. Укусы собак она не провоцировала, – написала женщина, сопроводив пост фото. – Моя дочь получила не только физическую боль, но и сильнейшую психологическую травму».

Материалы проверки по факту нападения стаи переданы из полиции в следственный отдел СКР для проведения процессуальной проверки. Она взята на контроль руководителем следственного управления СКР.

Еще об одном факте нападения бродячих собак сообщила жительница поселка Новосинеглазово в Челябинске. По словам женщины, бездомный пес укусил ее сына, когда тот шел утром 19 мая в школу. Однако, как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, никаких заявлений по этому поводу в полицию не поступало. Так что выяснить, что произошло на самом деле, не представляется возможным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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