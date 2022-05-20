«Киномакс» уходит из Челябинска

Сеть кинотеатров «Киномакс» покидает Челябинск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о решении одной из крупнейших в России сетей кинотеатров уйти из Челябинска сообщил Forbes со ссылкой на гендиректора «Киномакса» Дмитрия Нартова.

По словам топ-менеджера, после февраля 2022 года сеть была вынуждена закрыть около 30 своих кинозалов и два кинотеатра. Причиной стало резкое падение выручки: в апреле и мае она снизилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 63%, а летом, по расчетам руководства, может упасть еще на 50%.

В итоге «Киномакс» вынужден сокращать количество подразделений . Так, были закрыты все 10 залов для трансляции фильмов в формате IMAX. В Ижевске и Челябинске кинотеатры переданы в управление торговым комплексам.

Напомним, в Челябинске действовали два кинотеатра: в ТРК «Урал» и ТРК «Родник». Еще одна точка сети располагалась ранее в здании кинотеатра «Победа». Однако в августе 2014 года прокатчик закрыл этот кинотеатр из-за низкой рентабельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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