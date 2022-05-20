В Челябинске закроют движение по улице Кирова и изменят маршруты трамваев

В воскресенье на четыре часа закроют движение по одной из основных магистралей Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в предстоящее воскресенье, 22 мая, на время проведения съемок Всероссийского телемарафона, с 7:00 до 11:00 будет закрыто движение по улице Кирова на участке от Братьев Кашириных до Труда.

На это время движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок будет закрыто.

Маршруты будут работать следующим образом:

№3 ЧМК – ул. Чичерина и Завод им. Колющенко – Депо №1;

№16 ул. Чичерина – ЧМК и Завод им. Колющенко – Депо №1;

№18 ЧМК – ул. Чичерина и ул. Чистопольская – ул. Труда – ул. К. Маркса – ул. Чистопольская;

№20 ЧМК – ул. Чичерина;

№22 ул. Чичерина – ЦХП и ул. Чистопольская – ул. К. Маркса – ул. Труда – ул. Чистопольская.

Челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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