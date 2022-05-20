В Челябинске на переходе иномарка снесла шестилетнюю девочку

Шестилетняя челябинка серьезно пострадала, попав под машину на «зебре».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в четверг, 19 мая, в Металлургическом районе областного центра.

В 17:40 напротив дома №35 по улице Жукова 33-летний водитель автомобиля «Мазда 6» сбил шестилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В сопровождении старшего брата ребенок возвращался домой из детского сада.

Маленькая челябинка получила серьезные травмы. В настоящее время она находится в реанимации одной из городских больниц.

По данным ГИБДД, за 4 месяца текущего года на территории Челябинска травмы в ДТП получили 40 детей, 26 из которых были пешеходами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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