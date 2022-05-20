В споре вокруг строительства катка УралГУФК всплыли новые подробности

Выступление представителя мэрии в суде по иску челябинцев в защиту леса озадачило экоактивистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 20 мая, в Советском районном суде Челябинска прошло предварительное заседание по иску о защите городского леса на Тополинке. Об этом рассказал представляющий горожан юрист Владимир Казанцев.

«Внезапной новостью стало, что городской лес каким-то там приказом от какой-то даты включен в городской лес, – написал общественник в своем телеграм-канале. – Найдем и разберемся. И еще застройщиком теперь выступает не ООО «Белстрой» (ранее стало известно, что счета компании заблокированы. – прим. РИА «Новый День»), а сам УралГУФК, это со слов начальницы правового управления администрации Челябинска Елены Хасановой. Долго выпытывал у нее эту информацию».

Напомним, на спорном участке планируется построить спортивный комплекс УралГУФК с крытым катком. Контракт на его строительство стоимостью около 420 миллионов рублей был заключен в декабре 2021 года. Согласно представленной в конкурсной документации смете, на вырубку деревьев планируется потратить 194 тысячи 370 рублей. Сам объект планируется сдать в эксплуатацию в начале 2023 года.

Проблема в том, что тендер был объявлен через три дня после решения Челябинской гордумы о выводе участка леса в отдельную рекреационную зону. А в феврале этого года в ходе судебного заседания по иску экоактивистов мэрия Челябинска признала, что участок, где планируется строительство катка, входит в состав городских лесов. В итоге суд удовлетворил заявление экологов, по сути, запретив строительство на спорном участке. Кроме того, уже 3 марта прокуратура предписала муниципальным властям поставить соответствующий участок на кадастровый учет именно в качестве городского леса.

Однако выступающая в качестве заказчика строительства федеральная ППК «Единый заказчик» решила игнорировать решение суда. В компании заявили, что от планов строительства не отказываются. При этом ее представители утверждают, что ориентируются на градостроительный план земельного участка от 17 января 2019 года, где не отображены точки координат территории зон лесфонда. Поэтому у них не было возможности установить, что строительство будет проходить на территории леса.

Выйти из сложившегося положения решили весьма оригинальным способом: заявили о планах строительства на двух близлежащих участках, находящихся вне земель лесфонда, и направили в мэрию запрос на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Общественные слушания по этому поводу прошли в конце апреля, закончившись дракой противников строительства в лесу и депутата одного из районных советов. А уже в мае мэрия опубликовала распоряжение, удовлетворяющее просьбу об отклонении от предельных размеров разрешенного строительства.

Однако еще до публичных слушаний горожане направили в Советский районный суд иск об обязании администрации Челябинска поставить городской лес на учет, внести территорию в лесоустроительный регламент города и снятии с кадастрового учета земельного участка под строительство катка. Истцы попытались получить судебное обеспечение в виде запрета любых действий на спорном участке до исхода процесса. Однако судья отказала в этом, и формально для начала строительства препятствий нет.

Правда, выяснилось, что у подрядчика, который должен был выполнять функции застройщика, арестовали счета в связи с проблемами в Самарской области. И именно эта компания пока указана в качестве подрядной организации в конкурсной документации. Но мэрия утверждает, что теперь роль застройщика взял на себя сам УралГУФК. Впрочем, в подробности по этому поводу на сегодняшнем заседании представитель городских властей вдаваться не стала.

Следующее заседание назначено на 19 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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