21-23 мая ожидаются следующие события – Челябинск

21.05.2022, суббота
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10:00 Челябинск – Открытое первенство Челябинской области по автомодельному спорту в классе трассовых моделей среди младших школьников (ул. Черкасская, 1А)
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10:00 Челябинск – Гала-концерт международного фестиваля творчества «Вместе» (Южно-Уральский государственный университет, главный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал)
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10:30 Челябинск – Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (старт забегов в 12:00) (лыжная база, ул. Лесопарковая, 2А)
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11:00 Челябинск – Кубок Челябинской области по тайскому боксу «Открытый ринг» (дворец спорта «Надежда», ул. Марченко 28)
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22:00 Челябинск – Первый в сезон сеанс в летнем кинотеатре под открытым небом – художественный фильм «Служебный роман» (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина)
22.05.2022, воскресенье
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08:00 Челябинск – VI Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». На время проведения состязаний движение транспорта по маршруту забега будет закрыто
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09:30 Челябинск – Первенство по конному спорту (учебный стадион МЧС, ул. Троицкая, 1Г, проезд по ул. Рылеева между домами 16 и 16А)
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11:00 Челябинск – Финал Кубка Челябинской области по тайскому боксу «Открытый ринг» (дворец спорта «Надежда», ул. Марченко 28)
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12:00 Челябинск – проект «Территория развития – Центр мастеров» в рамках юбилейного ХХ Славянского собора (приход храма прп. Сергия Радонежского, пр. Победы, 398)
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12:00 Челябинск – Встреча с сотрудниками и питомцами Фонда зоозащиты «Спаси меня» (Центральная детская библиотека им. А. М. Горького, ул. Коммуны, 69)
23.05.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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