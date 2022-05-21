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Суббота, 21 мая 2022, 09:00 мск

Новости Челябинск

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21-23 мая ожидаются следующие события – Челябинск

21.05.2022, суббота

  • 10:00 Челябинск – Открытое первенство Челябинской области по автомодельному спорту в классе трассовых моделей среди младших школьников (ул. Черкасская, 1А)

  • 10:00 Челябинск – Гала-концерт международного фестиваля творчества «Вместе» (Южно-Уральский государственный университет, главный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал)

  • 10:30 Челябинск – Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (старт забегов в 12:00) (лыжная база, ул. Лесопарковая, 2А)

  • 11:00 Челябинск – Кубок Челябинской области по тайскому боксу «Открытый ринг» (дворец спорта «Надежда», ул. Марченко 28)

  • 22:00 Челябинск – Первый в сезон сеанс в летнем кинотеатре под открытым небом – художественный фильм «Служебный роман» (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина)

22.05.2022, воскресенье

  • 08:00 Челябинск – VI Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». На время проведения состязаний движение транспорта по маршруту забега будет закрыто

  • 09:30 Челябинск – Первенство по конному спорту (учебный стадион МЧС, ул. Троицкая, 1Г, проезд по ул. Рылеева между домами 16 и 16А)

  • 11:00 Челябинск – Финал Кубка Челябинской области по тайскому боксу «Открытый ринг» (дворец спорта «Надежда», ул. Марченко 28)

  • 12:00 Челябинск – проект «Территория развития – Центр мастеров» в рамках юбилейного ХХ Славянского собора (приход храма прп. Сергия Радонежского, пр. Победы, 398)

  • 12:00 Челябинск – Встреча с сотрудниками и питомцами Фонда зоозащиты «Спаси меня» (Центральная детская библиотека им. А. М. Горького, ул. Коммуны, 69)

23.05.2022, понедельник

  • 10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

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