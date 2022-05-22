«Комната дождя»: в Южноуральске залило хирургическое отделение больницы

Жители Южноуральска рассказали о проблемах с кровлей в местной больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Южноуральске во время дождя затопило хирургическое отделение городской больницы. Об этом пациенты медицинского учреждения рассказали в социальных сетях.

Видео из заливаемой водой палаты южноуральцы разместили в паблике «Подслушано Южноуральск». На записи видно, как вода льется на пол с потолка рядом с кроватью. На полу расставлены несколько емкостей, куда и попадают струи пробившегося сквозь крышу дождя.

«Южноуральск, хирургия, палата №3, 21 мая 2022 год. В таких условиях лечатся люди. «Комната дождя». Куда смотрит администрация больницы?» – прокомментировали видео авторы поста.

В мэрии о проблеме знают. Ремонт запланирован на этот год, однако ремонт кровли планируют лишь в августе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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