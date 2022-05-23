Челябинцы смогут улететь в Стамбул без пересадки

Жители Южного Урала смогут попасть в Турцию без авиапересадок: с 7 июня из аэропорта имени Курчатова будут организованы прямые перелеты в Стамбул.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейсы планируются 1 раз в неделю на самолетах Sukhoi Superjet 100 раз. Время в пути – ориентировочно 5 часов 15 минут. Стоимость перелета без багажа и возможности вернуть билет будет составлять около 18 тысяч рублей. Прямые рейсы запланированы до конца октября.

Пока в столицу Турции из Челябинска можно улететь только с пересадкой в Москве или Минеральных водах. Минимальное время полета в этих случаях более чем вдвое превышает продолжительность прямого рейса. Цены тоже впечатлят: самые дешевые билеты в мае стоят от 50 тысяч рублей в одну сторону. Правда, в июне, видимо из-за появления прямого рейса, стоимость перелета у этих перевозчиков снижается до 17 – 18 тысяч.

Напомним, Челябинск попал в полетную программу Turkish Airlines из российских регионов. Самолет в Анаталью летает ежедневно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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