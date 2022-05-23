Главу уральского района задержали по подозрению во взяточничестве

В Челябинской области задержан глава районной администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 23 мая, глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов был задержан. В сопровождении сотрудников ФСБ чиновника отвезли на допрос.

Его подозревают в получении взятки. Официально задержание Тайбергенова в силовых структурах комментировать воздерживаются.

В администрации Агаповского района чиновник работает с 2015 года, когда пришел на муниципальную службу с поста начальника УМВД по Магнитогорску. В том же году его назначили главой района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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