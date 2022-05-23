Уральские богатыри vs Буратино: челябинцам предложили выбрать тему ледового городка

В Челябинске началось онлайн-голосование по выбору концепции новогоднего городка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, опрос стартовал на сайте «Активный житель 74».

«Ежегодно ледовый городок на площади Революции становится местом притяжения для челябинцев и гостей города, – напомнили в администрации. – Из года в год главный ледовый городок Южного Урала дарит новогоднюю сказку и подтверждает звание самого любимого места зимнего отдыха и развлечений. Приглашаем жителей Челябинска принять участие в опросе и определить концепцию главного ледового городка 2023 года».

В этом году горожанам на выбор предложили сразу восемь тем: «Уральские богатыри», «Кругосветное путешествие», «Герои сказок Шарля Перро», «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Детские сказки». Герои писателей-юбиляров: В.Г. Сутеева, С.В. Михалкова, Б.В. Заходера», «Ледяной аквариум», «Многонациональная Россия», «Памятники архитектуры и монументального искусства России».

Голосование продлится до 29 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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